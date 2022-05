Für Schnäppchenjäger: Rund um Halberstadt finden Flohmärkte statt

Feilschen und Stöbern ist am Sonnabend, 14. Mai, gleich in zwei Ortsteilen Halberstadts möglich. Parallel finden zwei Flohmärkte statt.

Aspenstedt/Schachdorf Ströbeck - Schnäppchenjäger bekommen am Sonnabend, 14. Mai, gleich in zwei Ortsteilen Halberstadts die Gelegenheit zum Bummeln und Feilschen. Wie Kerstin Koch, die Vorsitzende Huy Mountain Dancers, für die Organisatoren informiert, werden in Aspenstedt und im Schachdorf Ströbeck Flohmärkte veranstaltet. „Überall, wo Luftballons angebracht sind, wird in beiden Orten bei einem breitgefächerten Angebot zum Stöbern eingeladen.“