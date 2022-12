Gästeführungen nehmen in Osterwieck wieder Fahrt auf

Osterwieck/Huy - Eine Kennzahl sind die Stadtführungen. In diesem Jahr wurden bisher 237 Personen in 20 Führungen gezählt. Deutlich mehr als 2021 mit 184 Personen in 13 Führungen, aber auch deutlich weniger als im letzten Jahr vor der Pandemie. 2019 waren 37 Führungen gebucht worden, an der 530 Personen teilnahmen. Und um noch weiter zurückzuschauen: 2016, dem Gründungsjahr des Tourismusvereins Huy-Fallstein, gab es sogar 89 Stadt- und Themenführungen mit fast 1000 Teilnehmern.