Ex-Dessauerin mit Café in Halberstadt glücklich

Noch wird es als Geheimtipp gehandelt, das kleine Café in Halberstadts Voigtei. Doch der Zulauf zeigt, ganz so geheim ist der Laden längst nicht mehr.

Iris Müller liebt, was sie tut - Kuchen und Torten zu backen und mit den Besuchern des kleinen Kreativ-Töpferlädchen-Cafés in der Halberstädter Voigtei ins Gespräch zu kommen.

Halberstadt - Als sie anfing, machte Corona mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Doch Iris Müller ließ sich nicht entmutigen und startete dennoch mit ihrem Lädchen in der Voigtei. Zum Glück, wie sie sagt.

Die 59-Jährige wuselt durch den Ladenraum, in dem zwischen Regalen und Schränkchen Tische und Stühle stehen, an denen die Gäste Platz nehmen, wenn sie nicht draußen vor dem Schaufenster sitzen.

Gerade hat sie aufgeschlossen, die Kuchen und Torten für den Tag sind fertiggebacken und in der Kühltheke deponiert, da kommt auch schon der erste Kunde. Ingo Ziemann, Chef der Entsorgungswirtschaft Harz, ist dran, eine Runde Kuchen für die Kollegen zu holen. Ein Mitarbeiter habe das Team auf den kleinen Laden aufmerksam gemacht. „Ich war einmal hier und total begeistert. Es ist so schön, dass Sie das hier machen“, sagt der Enwi-Chef zu Iris Müller, bevor er mit dem Kuchenpaket in der Hand von dannen zieht.

Konzept des Ladens wandelt sich

Iris Müller muss schmunzeln. Es sind diese Reaktionen, sagt sie, die dafür sorgen, dass sie jeden Tag mit Freude in die Voigtei 11 fährt. Inzwischen hat sie Stammkundschaft, dabei sah es anfangs nicht so aus, als sollte der Start gelingen.

Nicht nur, weil just, als sie und ihr Lebensgefährte Karl-Heinz Eyserth das Geschäft eröffnen wollten, Corona-Beschränkungen Innengastronomie unmöglich machten. Sie begannen also mit einem Außerhausverkauf ihrer Kuchen an der Tür. Beide hatten noch keine Erfahrung damit, wirtschaftlich komplett selbstständig zu agieren. Doch inzwischen sind viele Erfahrungen gesammelt, Abläufe eingespielt und manches verändert worden.

So ist jetzt der Bereich, in dem zu Beginn Töpferkurse stattfanden, zum Tresen geworden. „Die Töpferkurse haben wir aufgegeben“, berichtet Iris Müller. Der Aufwand war zu groß. Doch Getöpfertes findet sich immer noch im Laden, ihr Partner frönt seiner Leidenschaft weiterhin, nur die Kurse gibt es nicht mehr.

Dafür hat das Café mehr Platz, und den braucht es auch. Die Leute kommen, weil sie, wenn sie die drei Stufen in den Laden hinabgestiegen sind, in einer anderen Welt landen. Es gibt immer was zu schauen – die Regale sind voll mit altem Geschirr, Schachspielen, Vasen, Bildern, Dosen und allerlei Antiquarischem, das zum Verkauf angeboten wird, ebenso wie das Selbstgetöpferte. „Darum und ums Töpfern kümmert sich mein Mann, ich bin für das Café zuständig“, sagt die in Dessau aufgewachsene, lebenslustige Frau.

Konditorin aus Leidenschaft

Dort hat sie auch ihr Handwerk gelernt – sie ist Konditorin, das wollte sie unbedingt werden. „Ich hab mich mächtig ins Zeug gelegt, pro Lehrjahr kam nur einer in die Tortenabteilung. Da wollte ich unbedingt ihn.“ Ihr Schaustück für die Prüfung war ein großer Elefant aus Persipan und Zuckerguss. Mit nach Hause nehmen durfte sie ihn erst, als er viel zu hart zum Essen geworden war, berichtet sie lachend.

Sie arbeitete viele Jahre in einer Bäckerei, mit ihrer offenen Art kam sie auch beim Verkauf gut an. Irgendwann zog es sie nach Hannover, sie wechselte in den Textileinzelhandel, leitete eine Filiale. In den Harz verschlug es sie der Liebe wegen – sie zog von Hannover erst nach Dardesheim, 2018 dann nach Sargstedt.

Alte Rezepte im Einsatz

Das Paar überlegte, etwas Neues zu wagen, ein kleines Töpfer- und Trödellädchen, mit einem Samstag geöffneten Café sollte es sein. „Ich hab’ zu der Zeit noch in Lehrte gearbeitet, aber dann entschieden, meine Nebenselbstständigkeit zur Hauptselbstständigkeit zu machen.“ Statt anderthalb Stunden in eine Richtung zu fahren, ist sie nun in ein paar Minuten an ihrem Arbeitsplatz, wo Torten und Kuchen entstehen, bevor sie um 12 Uhr das Café aufschließt. Nur die Kekse, die manches Mal kiloweise geordert werden, die muss sie backen, wenn Ruhetag ist. Die unterschiedlichen Kuchen fürs Café haben Vorrang – zwischen sechs bis elf verschiedene sind es, die sie immer im Angebot hat.

Für die Kekse nutzt sie einige Rezepte ihrer Oma, und drei Torten backt sie so, wie sie es als Lehrling gelernt hat. Ansonsten lässt sie sich inspirieren, wenn sie mal woanders Kaffee trinken geht. Dabei sieht sie mit Sorge, dass viele Gastwirte aufgeben oder an den Wochenenden nicht mehr aufmachen. „Wir verlieren ein Stück Lebensqualität“, sagt sie. Einen Grund, den Mangel an Personal, spürt sie selbst, sie sucht händeringend eine Aushilfe für sonntags. „Jetzt stehe ich eben allein hier“, sagt sie „aber die Leute sind alle so nett, da macht die Arbeit Spaß.“ Auch wenn es manchmal kräftezehrend ist.

Die Entscheidung für die Altstadt sei richtig gewesen, sagt Iris Müller. „Hier ist es wirklich schön.“