Neues Café in Halberstadt: Kleine Oase für Kuchenliebhaber

Christian Dreyer bringt mit seiner Kollegin Dorothee Riemann die neue Beschriftung für das Café in Halberstadts Westendorf an.

Halberstadt. - Die Passanten bleiben stehen und schauen. Seit Wochen verfolgen sie schon die Umbauarbeiten in den Räumen an der einstigen Landeszentralbank-Filiale in Halberstadts Westendorf. Nun wird ihre Geduld belohnt.