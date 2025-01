Geburten in Osterwieck auf historischem Tiefstand

Stadt Osterwieck. - Dass die Geburtenzahlen unter 60 sinken würden, damit war schon Mitte des Jahres 2024 gerechnet worden. Dass sie aber derart einknicken würden, müsste bei den Stadtverantwortlichen nun tatsächlich die Alarmglocken schrillen lassen. Lediglich 52 Neugeborene – 24 Jungen und 28 Mädchen – wurden im vergangenen Jahr in der Stadt Osterwieck registriert. Das geht aus einer – allerdings nichtamtlichen – Übersicht der Einwohnermeldestelle im Rathaus hervor.

Um diese Zahl einzuordnen: Bisher lag die geringste Geburtenzahl für das Gebiet der heutigen Einheitsgemeinde bei 63 aus dem Jahr 1993. Man kann daher davon ausgehen, dass es sich jetzt um einen absoluten Tiefstand seit Jahrhunderten handelt.

Das andere Extrem des Jahres 2024 sind die Sterbefälle. 181 Verstorbene sind die zweithöchste Zahl seit dem Jahr 1990. Allerdings hatte es 1990 auch noch 171 Geburten gegeben.

Die Kluft zwischen Geburten und Todesfällen von 129 Personen ist das nächste Extrem – Rekordwert seit der Wende.

Mehr Frauen in Kernstadt

Dass dennoch der Bevölkerungsrückgang im Jahr 2024 auf 11.067 nur 81 Personen umfasst, ist einem Lichtblick zu verdanken. 393 Menschen sind in die Einheitsgemeinde gezogen, während diese nur 345 verlassen haben. Macht ein Plus von 48. Vielleicht ist es ja ein zusätzlicher positiver Aspekt, dass das Plus vor allem auf Einwohnerinnen zurückzuführen ist.

Der weibliche Zuwachs hat seine Wurzel in der Kernstadt Osterwieck. Dort gab es durch vermehrten Zuzug einen Zuwachs von 54 Frauen und Mädchen. Hinzu kam: 15 der 23 Neugeborenen in Osterwieck sind Mädchen.

Das führte unterm Strich sogar dazu, dass die Kernstadt nun mehr weibliche (1837) als männliche (1785) Einwohner hat. Das ist außer in Osterwieck nur noch in Lüttgenrode und Rimbeck der Fall.

Nochmal zu den Geburtenzahlen. 1990 lag diese noch bei 171, dann kam der erste Nachwendeknick. Von 1998 bis 2005 pegelten sich die Zahlen auf um die 100 ein. 2016 wurden letztmalig 90 erreicht. Steiler bergab geht es seit 2022: 77 Neugeborenen folgten 71 und nun 52. Mit welchen Auswirkungen für die Kitalandschaft, das ist bereits Thema der Stadtpolitik.

Kein Ausreißer nach unten war dabei die Geburtenzahl für Osterwieck selbst. 23 Neugeborene wurden auch in zurückliegenden Jahren immer mal wieder registriert.

1989 zählte Osterwieck übrigens noch 59 junge Erdenbürger, 1990 waren es 42. Der Nachwendeknick führte dann zu einem Rückgang bis auf 20 Babys in den Jahren 1993, 1994 und 1999. Aus diesem Tal ging es aufwärts bis auf 38 Kinder im Jahr 2001.

Berßel jetzt vor Lüttgenrode

Wie sich all die aktuellen Zahlen in jeden Ort verhalten, kann der obenstehenden Tabelle entnommen werden. Natürlich gilt der große Trend nicht für jeden Ort.

Was dennoch auffällt: Noch nie zuvor gab es - auf die 14 politischen Ortschaften bezogen – gar keinen mit einem Geburtenüberschuss. Nicht mal ein Ausgleich von Geburten und Todesfällen ist irgendwo erreicht worden. Sieben und damit die Hälfte der Ortschaften ist mit einem positiven Saldo aus Zu- und Wegzügen aus dem Jahr 2024 gekommen. Dardesheim sogar mit 22 Personen, ebenso viele hatte der Ort im Jahr 2023 noch verloren. Deersheim und Osterwieck ist es gemein, dass es seit 2021 beim Wanderungssaldo ununterbrochen aufwärts geht.

Zwei Ortschaften dürften mit ihrer Entwicklung 2024 indes alles andere als glücklich sein. Schauen schrumpfte binnen eines Jahres um 17 Personen. Keine einzige Geburt bei zehn Sterbefällen trugen dazu bei.

Noch ärger erwischte es Lüttgenrode aus. Hier waren vor allem die vielen Wegzüge der Grund, wobei das die Ortsteile Lüttgenrode wie Stötterlingen gleichermaßen betraf. Dadurch ist Lüttgenrode in der Reihenfolge der Ortsgrößen jetzt von Berßel überholt worden.