Verkehrssicherheit in Osterwieck Gefahrenstelle vor Kita in Veltheim: Stadt reagiert mit neuen Schutzmaßnahmen

In einem Dorf sind große Traktoren keine Seltenheit. Auch am Kindergarten in Veltheim donnern wenige Meter vor dem Eingang schwere Landwirtschaftsfahrzeuge vorbei. Das daraus resultierende Risiko für die Jüngsten soll jetzt reduziert werden.