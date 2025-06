Ausflugstipp im Harz Glücksvögel bringen in Halberstadt tatsächlich Glück und sind bis zum Herbst zu bestaunen

In Halberstadt treffen sich alle zwei Jahre Menschen, die einen besonderen Blick auf die Vogelwelt werfen. Was sie sehen, können sich dann Kunst- und Naturinteressierte gleichermaßen anschauen. Gibt es hier doch Deutschlands einzige Ausstellung nur für Vogelmaler. Was das mit Glück zu hat.