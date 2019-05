Nach der Explosion und dem Fund offenbar gefährlicher und möglicherweise explosiver Chemikalien haben Polizei und Feuerwehr das Areal rund um das Haus in der Minslebener Straße in Halberstadt im Radius von 300 Metern evakuiert. Rund 650 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Foto: Chris Buchold/Feuerwehr Halberstadt

Nach der Explosion mit einem Schwerverletzten in Halberstadt hat die Polizei in dem Haus Chemikalien gefunden. Das Areal wird evakuiert.

Halberstadt l Ein schweres Unglück überschattet den Wahlsonntag in Halberstadt. In der Minslebener Straße der Harzer Kreisstadt hat es in der Nacht zum Sonntag in einem Einfamilienhaus eine Explosion gegeben. Im Zuge des Rettungseinsatzes wurde in dem bungalowartig gebauten Haus eine Vielzahl von möglicherweise explosiven Stoffen und Chemikalien gefunden. Da die Polizei eine akute Explosionsgefahr und Gefährdung nicht ausschließt, wird das Areal am Ortseingang von Halberstadt seit Sonntagmorgen großräumig evakuiert. Im Umkreis von 300 Metern um die Explosionsstelle müssen rund 650 Anwohner ihre Häuser verlassen. Es gibt erhebliche Verkehrsbehinderungen, weil auch die Bundesstraße 81 zwischen Halberstadt und der Autobahn 36 gesperrt ist.

Mann nach Notoperation im Klinikum

Die Detonation hatte sich gegen 0.30 Uhr in der Minslebener Straße ereignet. Als Rettungsdienst und Polizei vor Ort waren, wurde ein schwerverletzter Mann entdeckt. Der 1975 geborene Mann - offenbar der Bewohner des betroffenen Gebäudes - wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Halberstadt gebracht. Er soll sich nach einer Notoperation mittlerweile auf der dortigen Intensivstation befinden. Über seinen Zustand ist nichts Offizielles bekannt. Er soll wohl schwerste Verletzungen im Handbereich erlitten haben.

Sprengstoffexperten der Polizei vor Ort

Die Polizei zog nach dem Fund der als möglicherweise explosiv eingestuften Chemikalien ihre Sprengstoff- und Bombenexperten hinzu. Die Fachleute für Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) sind für das Entschärfen von Sprengvorrichtungen zuständig. Sie waren am Sonntagmittag noch damit beschäftigt, vor Ort die Substanzen zu analysieren und deren Gefährlichkeit einzuschätzen. Auch die ABC-Experten des Katastrophenschutzstabs aus dem Harzkreis sind vor Ort und sind in die Analyse der Substanzen eingebunden.

Wofür waren Chemikalien bestimmt?

In den Mittagsstunden war noch völlig unklar, in welchen Zusammenhang die Chemikalien stehen und was damit geplant war. Eine heimliche Werkstatt zum Bau von Sprengstoffen und Bomben ist bislang ebenso denkbar wie eine Drogenküche. Unklar war am Mittag auch, ob - und wenn ja womit - der schwerverletzte Mann in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Nach Informationen der Volksstimme soll er bislang wohl polizeilich nicht in Erscheinung getreten sein.

650 Anwohner müssen Areal verlassen

Die Polizei ließ das Areal rund um die Minslebener Straße im Radius von 300 Metern absperren. Die Feuerwehr, die seit 4.15 Uhr im Einsatz ist, sichert das Areal und hilft bei der Evakuierung der rund 650 betroffenen Anwohner. Evakuiert werden Häuser rund um die Minslebener Straße, aber auch im nahen Wohngebiet Kuckucksfeld. Auch die Bundesstraße 81 ist in Richtung Heimburg/Blankenburg/ A 36 aktuelle voll gesperrt. Im Halberstädter Rathaus ist zur Koordination eine Stabsstelle eingerichtet worden. Für betroffene Anwohner ist unter der Rufnummer (03941) 55-2255 ein Bürgertelefon eingerichtet worden. Das Freizeit- und Sportzentrum (FSZ) ist Anlaufstelle für die Evakuierten.

Folgende Straßen werden evakuiert

Die Evakuierung umfasst laut Stadtverwaltung folgende Straßen: Dernburger Straße, Silstedter Straße, Minslebener Staße, Vor dem Johannes-To, Langensteiner Straße, Böhnhausener Weg, Harzstraße vom Otsausgang bis Einmündung Silstedter Str., Birkenweg, Alte Blankenburger Heerstraß3 von B 81 bis Einmündung Brockenblick, Brockenblick, Hinter dem Sportplatz bis Einmündung im Kuckucksfeld, Fußballplatz in der Harzstraße.

Erinnerung an Hausexplosion

Weitere Personen sind bei der Detonation offenbar nicht zu Schaden gekommen. Das betroffene Haus wird offenbar nur von dem verletzten Mann bewohnt. Erst im Februar vergangenen Jahres hatte es in Halberstadt eine schwere Hausexplosion gegeben. Damals wurden zwei Doppelhaushälften komplett zerstört. Der Bewohner des Hauses, in dem laut Polizei die Gasleitung geöffnet worden war, hatte bei der Explosion den Tod gefunden.