Explosionsgeräusche schallen durch Osterwieck. Feuerwehren aus dem Landkreis Harz rücken zu einem Großbrand in die Fallstein-Stadt aus.

Explosionen: Solaranlage in Osterwieck steht in Flammen

In Osterwieck brennt es, eine dichte Rauchsäule ist weithin sichtbar.

Osterwieck. - Schreck in Osterwieck: Seit kurz nach 11.30 Uhr am Samstag (14. September) rasen Feuerwehren zu einem Gewerbe-Grundstück am Westrand der Fallstein-Stadt, um einen Großbrand zu löschen. Dichte, tiefschwarze Rauchschwaden liegen über der Stadt. Gegen 16.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, einzelne Glutnester beschäftigen die Wehrleute noch immer. Zur Unterstützung ist das Technische Hilfswerk (THW) Harz angefordert.