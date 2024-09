Das gewählte Oberhaupt der Gemeinde Huy ist schwer erkrankt – wie geht es nun weiter im Ort? Was bei Krisentreffen im Rathaus festgelegt worden ist.

Gemeinde Huy. - Was ist los mit unserem Bürgermeister? Eine Frage, die aktuell viele Lokalpolitiker und Menschen im Huy umtreibt. Maik Berger ist seit mehreren Wochen krankheitsbedingt abwesend. Nun verdichten sich die Informationen, dass der SPD-Politiker sehr schwer erkrankt und seine Rückkehr ins Rathaus nicht absehbar ist. Das sorgt zwischen Haus Nienburg und Dedeleben für menschlich große Betroffenheit und die Frage, wie es in nächster Zeit im Huy und in der dortigen Verwaltung weitergeht.