Am Amtsgericht Halberstadt läuft der Prozess gegen einen 25-Jährigen, dem Wilderei in mindestens 29 Fällen vorgeworfen wird. Nun gab es einen ungewöhnlichen Gerichtstermin: mitten in der Nacht im Vorharz-Städtchen Schwanebeck.

Schwanebeck. - Eine Polizeibeamtin, die im Halberstädter Schauspieler-Prozess mehrfach am unterdessen zerbröselten „Klubhaus der Werktätigen“ entlang sprinten muss, oder der Test in der Fußgängerzone von Thale, wessen Finger durch welche Briefschlitze passt: Vor-Ort-Termine würzen so manchen Gerichtsprozess und bringen oft Licht ins Dunkel. Um Letzteres geht es in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (3. Juli), als sich die Strafkammer des Halberstädter Amtsgerichts mit zwei Schöffinnen und zwei Berufsrichtern mit dem Angeklagten, seinem Braunschweiger Verteidiger Jan-Robert Funck und dem Staatsanwalt auf der Promenade von Schwanebeck trifft.