Hakenkreuze an Schule in Ermsleben

Ermsleben (vs). Die Harzer Polizei wurde kurz nach Mitternacht am Samstag alarmiert. An der Grundschule „Ludwig Gleim“ in der Konradsburger Straße von Ermsleben brannte eine Mülltonne. Doch nicht nur eine brennende Mülltonne fanden die Beamten auf dem Schulhof des Ortsteils derStadt Falkenstein, sondern auch eine Reihe von Hakenkreuzschmierereien. Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Harz am Samstagnachmittag mitteilte, hatten Unbekannte mehrere Hakenkreuze an Türen, einen Mülleimer und einem Baum aufgesprüht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Tathergang machen können, sich im Harzer Revier zu melden, Telefon 03941/674293.