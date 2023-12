Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Die Liebe hat sie nicht nur zusammengeführt, sondern auch wieder zu ihren Wurzeln nach Halberstadt zurückgeführt. Franziska und Julius Eggert sowie Sohn Fritz wohnen in einer alten Stadtvilla an der Bernhard-Thiersch-Straße in Halberstadt. Stolz ist die kleine Familie auf den ersten Preis, mit dem ihr Zuhause in der Kategorie „andere historische Gebäude bis 1939“ vor Kurzem ausgezeichnet wurde.