Halberstadt: Blickfang an der Fußgängermeile

Ausgezeichneter Vorgarten der WGH am Breiten Weg.

Halberstadt - Der Breite Weg in Halberstadt ist seit vielen Jahren ein Sorgenkind. Die Fußgängermeile im Zentrum der Kreisstadt ist in weiten Teilen weit entfernt davon, attraktiv zu sein. Die Stadt Halberstadt hat sich daher auf die Fahne geschrieben, das Areal in den kommenden Jahren neu zu gestalten. Anlieger wie die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH) haben unabhängig davon schon vor Jahren begonnen, dort ihren Wohnungsbestand auf Vordermann zu bringen.