Verkehrssicherheit im Harz Halberstadt braucht moderne Ampel am Holzmarkt

Ampeln sorgen für Sicherheit an Kreuzungen. In Halberstadt sind allerdings zahlreiche dieser Helferlein in Sachen Vorfahrt in die Jahre gekommen und müssen modernisiert werden. Akut ist die Lage unter anderem am Holzmarkt. Die Stadt muss handeln.