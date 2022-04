Corona verhindert Jubiläumsparty Halberstadt: Gartenanlage 1921 aus Taufe gehoben

Gleich zwei besondere Jubiläen begeht in diesem Jahr die Gartenanlage „Süd“ in Halberstadt. Vor 100 Jahren ist sie aus der Taufe gehoben worden. Außerdem ist ein Gartenfreund mit 101 Jahren das älteste Vereinsmitglied in Sachsen-Anhalt.