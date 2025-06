Selten ist der Halberstädter Domschatz ohne Eintritt zu besuchen. Der größte mittelalterliche Kirchenschatz außerhalb des Vatikans besticht durch einzigartige Gewänder, Teppiche, Goldgefäße. Am 8. Juni ist der Schatz zugleich Ort eines ganz besonderen Erlebnisses im Rahmen der Domfestspiele.

Impressionen vom Wandel im Domschatz im vergangenen Jahr, das Ensemble des Harztheaters gestaltet auch diesmal an verschiedenen Stationen im Domschatz Halberstadt Programmpunkte.

Halberstadt. - Wandel im Domschatz, so ist eine Veranstaltung überschrieben, die am Pfingstsonntag, 8. Juni, zu einem ganz besonderen Erlebnis einlädt. Im Rahmen der Halberstädter Domfestspiele können Besucher gleichzeitig in verschiedene Zeitebenen eintauchen. Bei freiem Eintritt.