Halberstadt: Rollstuhlfahrerin auf Gleis gefangen

Halberstadt - Eine gehbehinderte Frau wird darin gehindert an der Bestattung ihres Vater teilzunehmen, weil auf dem Bahnsteig in Halberstadt, auf dem sie anreist, der Fahrstuhl defekt ist. Sie kommt nicht vom Bahnsteig runter, steckt dort fest und muss wieder abreisen. Passiert ist das am 24. September, berichtet Bernd Strümpel aus Klein Quenstedt. Die Familie sei über diesen Vorfall entsetzt.