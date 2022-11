Halberstadt: Verschollenes Bild ist Sinnbild zerstörter Toleranz

In Halberstadt wird an Ereignisse erinnert, die zur Vernichtung der 700 Jahre hier existierenden jüdischen Gemeinde führten. Gedenken mit Gegenwartsbezug.

Halberstadt - An dem Ort, von dem aus 1942 die letzten Halberstädter Juden in den Tod geschickt wurden, wird seit vielen Jahren an die Reichspogromnacht erinnert. Und so wie am Mittwochnachmittag, oft mit durchaus erschreckenden Bezügen in die Gegenwart.