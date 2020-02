Der Rewe-Markt an der Rabahne in Halberstadt ist ab morgen geschlossen. Foto: Sandra Reulecke

Rewe schließt den Markt an der Rabahne in Halberstadt. Doch es soll neue Interessenten geben.

Halberstadt l „Wo soll ich denn nun einkaufen“, meldet sich eine Seniorin am Leser-Telefon, nachdem sie in der Volksstimme von der Schließung des Rewe-Marktes an der Rabahne in Halberstadt las. Sie wohne in Athenstedt und sei auf den Bus angewiesen. „Darum bin ich immer zu Rewe gefahren, da sind die Haltestellen direkt vor der Tür“, berichtet sie. Doch dazu gibt es am Freitag, 28. Februar, zum letzten Mal Gelegenheit, danach bleibt der Laden geschlossen.

Für die Frau und alle weiteren Kunden des Geschäfts gibt es gute Neuigkeiten. „Es wird definitiv wieder ein Lebensmittelmarkt einziehen“, versichert Amelie Schneider von Ratisbona auf Volksstimme-Nachfrage. Das Unternehmen hat sich auf die Konzeption, Entwicklung, Realisierung, Vermarktung und Verwaltung von Lebensmittelmärkten sowie Fachmarktzentren spezialisiert und ist Eigentümer des Ladengebäudes in Halberstadt. Wie Schneider mitteilt, gebe es Verhandlungen mit einem Interessenten. „Aber noch sind keine Verträge unterschrieben.“ Deshalb wolle sie keinen Namen nennen. Wie der Homepage von Ratisbona jedoch zu entnehmen ist, arbeitet die Firma an anderen Standorten neben Rewe auch mit Lidl, Netto, Penny, Aldi (Nord und Süd), Edeka und denn‘s Biomarkt zusammen.

Sanierung

Bis ein neuer Laden einzieht, wird es noch etwas dauern. „Das Geschäft wird komplett saniert“, informiert Amelie Schneider. „Der entsprechende Bauantrag ist bereits eingereicht, jetzt warten wir nur noch auf die Genehmigung.“

Sie freue sich über diese Entwicklung, sagt Siegrun Ruprecht, Stadtplanerin aus Halberstadt. Wie sie zudem ankündigt, gebe es auch einen Interessenten für das Ladenlokal gegenüber von Rewe, in dem bis vor einigen Jahren Lidl angesiedelt war und das seit einiger Zeit wieder leer steht. Wie Ruprecht mitteilt, hat sich ein Interessent dafür gemeldet, der einen Discount-Baumarkt in dem Gebäude eröffnen will. „Zu seinem Antrag wurde positiv entschieden“, so Ruprecht.

Zu wenig Fläche

Hintergrund: Schon seit Sommer sprachen sich Gerüchte über eine Schließung des Rewe-Marktes in Halberstadt herum. Schuld sei nicht der mangelnde Umsatz. Nadja Keller, Sprecherin der Rewe Group Unternehmenskommunikation Region Ost, teilte der Volksstimme im August mit: „Leider mussten wir feststellen, dass auf der bestehenden Fläche eine positive wirtschaftliche Betreibung des Marktes nicht mehr möglich ist. Mit weniger als 800 Quadratmetern ist die Verkaufsfläche nur halb so groß wie die eines modernen Standardbaus.“ Eine Erweiterung des Geschäfts verstoße jedoch gegen das Einzelhandelskonzept der Stadt Halberstadt. Dieses untersagt, dass Einzelhändler in Zentrumsnähe größer als 800 Quadratmeter sein dürfen.