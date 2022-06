Stadtbild Halberstädter Erfolgsmodell: Fassadenwettbewerb

Fast 30 Jahre gibt es bereits den Fassaden- und Stadtbildwettbewerb in Halberstadt. Er spiegelt die erfolgreiche Entwicklung der Kreisstadt in den zurückliegenden drei Jahrzehnten wider. Jetzt startet er in die nächste Runde.