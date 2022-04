Halberstädter Neujahrsbaby verpasst den Neujahrstag

Rund um den Jahreswechsel hat es in den Kliniken in Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg Nachwuchs gegeben. Wo das allererste Baby im neuen Jahr begrüßt werden konnte.

Halberstadt/Wernigerode/Quedlinburg - Mit einem „echten“ Neujahrsbaby hat es in diesem Jahr im Halberstädter Ameos-Klinikum nicht ganz geklappt: Erst in der Nacht zum Sonntag erblickte als erstes Kind im neuen Jahr um 0.29 Uhr ein Mädchen das Licht der Welt, so eine Kliniksprecherin. Auf Wunsch der Eltern wurden seitens der Geburtsklinik keine weiteren Angaben öffentlich gemacht.