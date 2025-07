Die Baustelle auf der B1 sorgt für das nächste Verkehrschaos in der Gemeinde. Viele Autos schieben sich an der Kita vorbei. Warum die Kritik von Einwohnern wächst.

Verkehrschaos vor Kita in Möser: Bürgermeister kritisiert Verkehrsbehörde und fordert Hilfe

Viel Verkehr direkt vor der Kindertagesstätte in Neu-Külzau vor allem morgens und nachmittags.

Möser - Seit dieser Woche ist die Zufahrt nach Möser wegen der Sperrung der Kreuzung zur Thälmannstraße komplett gesperrt. Da die Bauarbeiten hier wegen des Schülerverkehrs für zwei Schulen nur in den Ferien stattfinden kann, konzentrieren sich jetzt die Ausbauarbeiten an der B 1 in der Gartenstadt auf diesen Abschnitt.