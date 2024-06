Kleingärtner, Firmen-Mitarbeiter und andere nutzen die Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt, um ihr Ziel zu erreichen. Warum sie sich dabei nicht sicher fühlen.

Anwohnerfrust in Halberstadt

Das östliche Ende der Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt.

Halberstadt. - Die Wilhelm-Trautewein-Straße in Halberstadt ist eine der längsten im Stadtgebiet. Und eine Straße, die in ihrem Verlauf ihren Charakter wandelt. Was für Unmut sorgt.