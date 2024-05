In der Bleichstraße wird der Verkehr aktuell halbseitig an der Baustelle Hospitalstraße vorbeigeleitet.

Halberstadt. - Seit Tagen ist die Bleichstraße in Halberstadt ein Nadelöhr für den Verkehr. Auf Höhe der Hospitalstraße werden die Fahrzeuge per Ampelregelung halbseitig an einer Baustelle vorbei geleitet. Die gute Nachricht – die Arbeiten hier sind bald abgeschlossen. Die schlechte: Es wird in dem Bereich weitere Sperrungen geben.