Halberstadts Oberbürgermeister sieht Versäumnis bei Sonnenstrom

In Halberstadt sind auf Dächern stadteigener Gebäude bislang kaum Solaranlagen zu sehen. Was Oberbürgermeister Daniel Szarata dazu sagt.

Auf Dächern stadteigener Gebäude mangelt es in Halberstadt noch an Solarstromanlagen.

Halberstadt - „Wir haben in der Tat in den vergangenen Jahren die Entwicklung etwas verschlafen.“ Mit diesen Worten reagiert Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) auf die Frage, warum es so wenige Solaranlagen auf städtischen Gebäuden gibt. „Da müssen wir besser werden.“