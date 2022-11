Halberstadts Wandel im Kalenderformat

Was nach der erfolgreichen Ausstellung über Halberstadt im Wandel im Kundenzentrum der Stadtwerke mit den Fotokunstwerken geschieht.

Rainer Gerloff, Chef der Halberstadtwerke (links), übergibt einen Ausstellungskalender an Werner Reinhardt, Vorstand der Halberstädter Bürgerstiftung.

Halberstadt - 3220 Besucher haben vom 24. Juni bis 11. November die Ausstellung „Halberstadt im Wandel“ gesehen. Von Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Gerloff initiiert, zeigte der Hallenser Fotokünstler Torsten Milarg Bildkompositionen von Motiven, die vor mehr als 100 Jahren in Halberstadt aufgenommen waren und den Blick auf dieses Motiv in der Gegenwart. Was geschieht jetzt mit den Auftragswerken?