Im Harzkreis starten neben Corona-Impfungen auch die kostenlosen Covid-19-Schnelltests. Mit einer App soll das Ergebnis vorzeigbar werden.

Halberstadt l Impfen, Testen, Zurückkehren ins alte – normale – Leben: Stichworte und Themen, die dieser Tage bei vielen Harzern ganz oben stehen. Neben dem Impfen, wo es nach wie vor eher schleppend vorangeht, rücken nun die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten kostenlosen Covid-19-Schnelltests in den Fokus. Und hier drückt nun auch Landrat Thomas Balcerowski aufs Tempo. Er will schnellstmöglich Schnelltests anbieten und dies mit einem konkreten Effekt für die negativ getesteten Menschen verbinden. Helfen soll dabei eine Handy-App, mit der sich negativ getestete Personen ausweisen können.



„Wenn unsere Pläne aufgehen, könnte uns ab 22. März ein riesengroßer Schritt in Richtung Normalität gelingen“, bestätigte der CDU-Politiker am Montag auf Anfrage gegenüber der Volksstimme entsprechende Überlegungen, die durchgesickert waren. Und Balcerowski, dessen Mitstreiter kurz nach Weihnachten schon bundesweit als allererste bei den Corona-Impfungen am Start waren, denkt auch hier groß: „Wir wollen landesweit zur Modellregion werden und testen, wie die Rückkehr ins normale Leben funktionieren kann.“ Am heutigen Dienstag soll der entsprechende Antrag an die zuständigen Landesbehörden rausgehen. Aus Magdeburg sind auf Anfrage hin positive Signale zu vernehmen.



Testlauf in Magdeburg

Wobei im Harzkreis nicht der erste Testlauf starten würde. Den haben bereits Schüler des privaten Domgymnasiums in Magdeburg absolviert. Dort wurden vor wenigen Tagen in der Sporthalle Covid-Schnelltests genommen und die Ergebnisse anschließend via QR-Code in die jeweiligen Mobiltelefone der Schüler übertragen. Anschließend konnten sie sich mittels generiertem QR-Code am Eingang ihres Gymnasiums als negativ getestete Personen ausweisen und das Schulgebäude betreten.



Analoges plant Balcerowski im Harzkreis. Er will die in den Einheits- und Verbandsgemeinden aufgebauten dezentralen Impfzentren zusätzlich zu Testzentren machen. „Dort soll fachlich geschultes Personal die Covid-Schnelltests vornehmen.“ Fachlich versierte Profis seien hier zwingend, um die nötigen Mindeststandards bei der Abstrichnahme zu garantieren. Ist der Test negativ, erhalte die jeweilige Person wenig später eine entsprechende Information aufs Smartphone. Und dann habe der Nutzer für ein gewisses Zeitfenster quasi die Freifahrkarten, um beispielsweise Gaststätten oder Freizeiteinrichtungen besuchen zu können. Wobei, das betont Balcerowski, das Prozedere nicht auf Smartphone-Besitzer begrenzt sei: „Wer keins besitzt, bekommt eine schriftliche Bescheinigung.“



Missbrauch verhindern

Der Mann hinter der App mit dem Namen „PassGo“ ist Andreas Richter. Der 53-Jährige, der im normalen Leben eine Veranstaltungsfirma betreibt und sich aktuell coronabedingt mit einem „Berufsverbot“ konfrontiert sieht, hat PassGo nach eigenen Worten in den vergangenen drei Monaten programmiert. Zusammen mit acht Mitstreitern. Aktuell sei die Beta-Version der kostenlosen App im Testlauf. Soll heißen: Noch ist sie in einschlägigen App-Stores nicht verfügbar. „Einige mit uns in Kontakt stehende Gesundheitsämter sowie Verwaltungen haben sie allerdings zu Testzwecken bereits in Nutzung“, berichtet Richter, der nach eigenen Worten in Hal-berstadt und Wolfsburg lebt.



Die App sei mit automatischen Meldewegen versehen. Und sie sei so gestrickt, dass ein Missbrauch oder bewusste Täuschungen verhindert würden. So müsse sich der Nutzer zunächst entsprechend in der App registrieren. Im Testzentrum würden die im Phone hinterlegten persönlichen Daten wiederum mit dem Personalausweis abgeglichen.



Restlaufzeit

„Nach dem Test in einem zertifizierten Zentrum gibt es das Resultat via App direkt aufs Smartphone“, erklärt Richter. Im besten Fall die negative Botschaft. Damit werde dann ein QR-Code mit einer Restlaufzeit generiert. „Die Uhr läuft rückwärts und zeigt bei jeder Einlasskontrolle an, wie viel Zeit für das freie Bewegen noch bleibt.“ Hier sei man flexibel – ob 24, 36 oder 48 Stunden könne ganz nach den Wünschen der Anwender programmiert werden. So sehe beispielsweise der Kontrolleur am Eingang zum Fußballstadion ganz konkret, ob noch ausreichend Restlaufzeit zur Verfügung steht.



So, wie es in diesem Fall das grüne Licht gibt, gebe es auch in anderer Richtung einen Automatismus, skizziert Richter. Falle der Covid-Antigen-Schnelltest positiv aus, erhalte der Nutzer klare Verhaltensregeln aufs Gerät gespielt: Die sofortige Quarantäne-Aufforderung gehöre ebenso dazu wie die Vorgabe, sich zwecks verlässlichem PCR-Test an einen Arzt oder das Gesundheitsamt zu wenden. Letzteres werde ebenso wie das Robert-Koch-Institut automatisch über den Positivtest informiert.



Möglichst schnell Normalität

Abläufe und Automatismen, die Landrat Balcerowski in seinem Ansinnen, im Harz möglichst schnell wieder möglichst viel Normalität zu ermöglichen, überzeugen. Er habe am Montag Kontakt zum Land aufgenommen und in einem Telefonat mit Regierungschef Reiner Haseloff positive Signale registriert. Sein Parteifreund könne sich vorstellen, neben dem dicht bevölkerten Harzkreis auch den eher dünn besiedelten Altmark-Kreis testweise zur Modellregion zu machen.



Fakten, die Regierungssprecher Matthias Schuppe zwar nicht im Detail, zumindest aber im Kern bestätigt. Es gebe konkrete Kontakte mit dem Harzer Landrat. „Wir müssen mehr Tempo beim Impfen bekommen und jetzt auch beim Testen voll durchstarten. Dabei sind alle Ansätze, die hier zielführend sind, willkommen. Alles, was hilft, die Pandemie zurückzudrängen, ist gut und wünschenswert.“



Warten auf den Antrag

Ähnliche Signale gibt es aus dem Sozialministerium: „Wir sind grundsätzlich offen für alle technischen Vorschläge und Ideen – optimal wären dabei Lösungen, die bundesweit greifen“, so Sprecherin Ute Albersmann. Man warte jetzt auf den präzisierten Antrag aus dem Harz.



Den will der Landrat heute auf den Weg bringen. Und er ist, was die zertifizierten Testzentren anbelangt, offen für weitere Vorschläge. Zunächst seien alle Bürgermeister mit ihren lokalen Impfzentren dabei. „Außerdem rechne ich mit Anträgen von Apotheken sowie Ärzten. Darauf hoffe ich auch, weil wir uns breit aufstellen wollen.“