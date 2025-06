Die HarzCard ist nicht nur für Touristen da. Auch Einheimische nutzen sie, um die Attraktionen in der Region zu besuchen. Doch nun kommt einen wichtige Umstellung.

Digitale HarzCard startet: Freizeitangebote jetzt auch per Smartphone nutzbar

Dom und Domschatz Halberstadt gehören zum HarzCard-Team, also könnte man als Besitzer einer HarzCard die Ausstellung "Stunde 0 - nach dem Sturm"auch kostenlos besuchen.

Halberstadt. - Die HarzCard bietet Freizeitspaß in unterschiedlichen Versionen und zu unterschiedlichen Preisen. Bisher gab es das Bonussystem nur im Scheckkartenformat und an ausgewählten Verkaufsstellen. Das am 19. Juni eine wichtige Umstellung ansteht, hat sich noch nicht bei allen Partnern herumgesprochen.