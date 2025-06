In der Sportklasse startete Mike Kalkofen aus Burg, der kein Unbekannter in der Hanse- und Domstadt Havelberg ist.

Havelberg. - Zum 34. Mal in Folge richteten die Mitglieder des Havelberger Modell-Flug-Clubs „Otto Lilienthal“ (MFC) einen Teilwettbewerb zum Europa-Star-Cup in der Domstadt im Landkreis Stendal aus. Der Vorsitzende Mario Hedler konnte auf dem Modellflugplatz in der Rathenower Straße 15 Teilnehmer aus ganz Deutschland begrüßen. Einige gingen mit ihren Originalnachbauten an den Start.