Harzer Abfall: Warum Müllschnüffler im Dreck wühlen

Was andere wegwerfen, ist für zwei Profis in Sachen Abfall spannende Arbeitsgrundlage. Der Inhalt mancher Harzer Abfalltonne landet auf dem Sortiersieb - aus gutem Grund. Und manchmal ziehen sie eine scharfe Waffe aus dem Dreck...

Halberstadt/Reddeber - Polternd fällt der Ziegelstein in die Tonne. Manchmal klirrt Glas. Ansonsten ist es still in der großen Halle, in der zwei Menschen im Müll wühlen.