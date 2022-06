Harzer feiern fröhlich in Harsleben

Harzer Peitschenknaller, Blasmusik, Hardrock, Soul und House – so bunt gemischt wie die Musikprogramme präsentierte sich das ganze Harzfest in Harsleben. Die Premiere des Bürgerfestes für den Landkreis Harz lockte Tausende Besucher.

Das Ströbecker Lebendschachensemble war mit dem Schleich, einer Figur des Kurierschachs, beim Festumzug zur Premiere des Harzfestes dabei. Drei Tage lang feierten die Einwohner des Harzkreises in Harsleben.

Harsleben - Nach einem sonnigen Start des ersten Harzfestes am Freitag, ging es stimmungsgeladen am Samstagvormittag mit Musik und Programm auf drei Bühnen und acht Aktionsflächen in Harsleben weiter. Auf dem Schützenplatz lauschten die ersten Besucher den Klängen der Fallstein-Musikanten, während auf der Job- und Wirtschaftsmeile nebenan schon reges Treiben herrschte.