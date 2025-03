Kommt der Landestitel im Schach in den Landkreis Harz? Warum dies möglich sein kann.

Ströbeck. - Am kommenden Wochenende fallen nicht die Würfel. Der König soll gestürzt werden und Damen und Springer werden dafür fallen müssen. Am 15. März finden in Weißenfels die Landesmeisterschaften im Schülerschach statt und die Grundschule Ströbeck wird dabei sein.