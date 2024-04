Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dingelstedt. - Auch in diesem Jahr nutzten die Mitglieder des Heimatvereins in Dingelstedt den Elan im Frühjahr für eine großangelegte Putzaktion im Ort: Frühjahrsputz stand auf dem Programm. „Dieses Mal standen mehrere Ecken im Dorf an. Das neue Beet an der Wendeschleife sollte bepflanzt und die Bäume am Dorfgemeinschaftshaus mussten von den Pflanzhölzern befreit werden“, zählt Ernst Mahler, Vorsitzender des Heimatvereins, auf. „Am Platz der Freundschaft wurden die Gedenksteine und rundherum von Unkraut befreit und geharkt. Außerdem haben wir den Hang am Dorfgemeinschaftshaus, wo der Eingang zum Vereinsraum ist, gemäht, und auch rund um den Schützenbrunnen wurde fleißig geräumt.“