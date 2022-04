Hier werden in Zilly bei Osterwieck die Steuern fällig

Der Förderverein der Burg Zilly hat sich zur Aufgabe gemacht, die Anlage zu retten und ihre Geheimnisse zu lüften. So hängt ihr neues Projekt mit Steuern zusammen.

Zilly - Steuern. Bei diesem Wort zucken die Menschen nicht erst heutzutage zusammen. „Zehnt“ wurde die unbeliebte Abgabe im Mittelalter genannt, zahlbar damals auch in Form von Naturalien wie Ernteeinnahmen. In Zilly werden aktuell die Grundmauern des Ortes freigelegt, an dem die Bauern hier ihre Steuern abliefern mussten.