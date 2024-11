Matthias Estermann aus dem Harzkreis hat gewagt, wovon viele andere nur träumen. Der Schlanstedter ist in die Schweiz ausgewandert. Ein Schritt, den der 54-Jährige nicht bereut hat.

Traum vom Auswandern: Warum ein Harzer sein Glück in der Schweiz suchte - und über Umwege fand

Matthias Estermann lebt seit Ende der 1990er Jahre in der Schweiz, wo er unter anderem als Busfahrer und Reiseleiter tätig ist.

Schlanstedt. - „Geboren bin ich ein Weigl, zwischendurch hieß ich dann Groß - und so kennt man mich eigentlich in Schlanstedt auch immer noch“, erzählt Matthias Estermann. Der heute 54-Jährige lebt seit knapp 30 Jahren in der Schweiz, wo er anderen Ausgewanderten hilft. Wie es dazu kam?