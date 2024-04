Hilfe für Vogelpatienten in Halberstadt

Halberstadt. - Bis zu 130 Verletzte sind es, die im Jahr in Halberstadts Tiergarten aufgepäppelt werden. Vor allem Wildvögel. Rund 80 Prozent von ihnen schaffen die Rückkehr in ihren natürlichen Lebensraum. Eine gute Quote, sagt Tiergartenchef David Neubert.