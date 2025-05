Zum inzwischen 13. Mal wird am 25. Mai zum großen Kinderfest in den Huy-Ort Schlanstedt eingeladen. Neben Spiel und Spaß geht es hierbei auch um Spenden für einen guten Zweck.

Auch in diesem Jahr wird es wieder verschiedenste Angebote für die Kinder geben.

Schlanstedt. - Am Sonntag, 25. Mai, dreht sich in Schlanstedt wieder alles um die jüngeren Einwohner der Region: Das große Kinderfest steht an.

Ab 12 Uhr wird wieder auf das Außengelände an der Heimatstube (Schießwinkel) eingeladen, um zusammen zu feiern und Spaß zu haben. Organisiert wird das traditionelle Fest, das zum inzwischen 13. Mal stattfindet, erneut von Henry Meinke und Jürgen Pott sowie den Vereinen des Ortes gemeinsam.

Karussell und Technik zum Anfassen und mit der Pferdekutsche zur Feldbahn Schlanstedt

Geboten werden dieses Mal unter anderem ein Karussell und eine Hüpfburg, die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk sind wieder mit dabei, und man kann mittels Pferdekutsche zur nahegelegenen Feldbahn und zurück fahren. „Außerdem haben wir viele Überraschungen vorbereitet, die wir noch nicht verraten wollen“, sagt Jürgen Pott. „Man darf also gespannt sein.“ Einer der Höhepunkt werde sicher das Feuerwehrauto-Ziehen werden.

Natürlich sei auch in vielfältiger Weise an das leibliche Wohl gedacht: Es gibt unter anderem Pommes, Pizza, Eis, Kaffee, Kuchen und Getränke, so dass weder Groß noch Klein hungern müssen.

Fest-Erlös kommt krebskranken Kindern zugute

Neben dem spielerischen Aspekt hat das Fest auch in diesem Jahr wieder einen wohltätigen Zweck, der vor vielen Jahren Anlass der Veranstaltung war. Denn der Erlös kommt erneut krebskranken Kindern zugute. Wenn möglich, wird mit dem Geld ein Kind aus der Region unterstützt, gibt es kein betroffenes, bekommt es die Magdeburger Uniklinik.

Der Grund ist ein trauriger: Der Sohn von Initiator Henry Meinke erkrankte vor vielen Jahren an Krebs und verstarb daran im Jahr 2010. Daraufhin rief der Schlanstedter die Veranstaltung ins Leben, um andere Familien zu unterstützen.