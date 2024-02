Westerburg. - Erneuter Wechsel in der Geschäftsleitung auf der Westerburg: Nachdem Jochen Moors erst vor anderthalb Jahren den Geschäftsführerposten auf dem Wasserschloss übernommen hatte, gab es hier wiederum Veränderungen. Mit André Naumann und Matthew Tuttle gibt es seit Dezember gleich zwei neue Gesichter, die sich die Geschäftsleitung teilen.

„André ist zuständig für den Hotelbereich und ich für die Gastronomie“, erklärt Matthew Tuttle mit hörbarem amerikanischen Akzent. Kein Wunder, ist der 53-Jährige schließlich in Illinois geboren und nach Tätigkeit bei der Armee erst seit 1995 in Deutschland, wo er auch seine heutige Frau kennenlernte.

Westerburg im Huy: Was sich mit den beiden neuen Geschäftsführern verändert hat

„Die beiden Bereiche wurden getrennt, um sie besser und effizienter bearbeiten zu können“, ergänzt André Naumann, der – ebenfalls am Dialekt zu erkennen – aus Leipzig stammt. Beide haben in der Vergangenheit in den verschiedensten Hotels in Deutschland und der Welt gearbeitet, bevor sie auf der Westerburg aufeinandertrafen.

Lesen Sie auch: Neuer Imagefilm: Werbung für die Gemeinde Huy

„Wir sind noch dabei, uns in der Region vorzustellen, zu zeigen, dass wir die Neuen und anders sind“, erklären sie gemeinsam. „Der Start ist ein wenig holprig – da ist wohl in der Vergangenheit einiges nicht so gut gelaufen.“

„Wir möchten, dass die Leute wieder zu uns kommen, sich hier wohl und wie zu Hause fühlen“, erklärt Matthew Tuttle voller Inbrunst. „Wir möchten einen neuen Mittelpunkt hier in der Gemeinde schaffen.“

„Uns ist es wichtig zu zeigen, dass wir offen für alles sind und alle und jeder hier willkommen sind“, ergänzt André Naumann. Einen ersten wichtigen Schritt habe man diesbezüglich mit dem Zurückholen des Huy-Burgen-Laufs auf die Westerburg gemacht.

Wasserschloss im Harz: Guten Ruf wiederherstellen

Insgesamt habe man viel vor und zahlreiche Ideen, die auf ihre Umsetzung warten. „Es gibt aber vorher auch noch viel nachzuholen und den nicht so guten Ruf der jüngeren Vergangenheit zurechtzurücken“, sagt Matthew Tuttle. Im Gastrobereich plane er beispielsweise eine völlig neue Speise- und Weinkarte. „Das Ganze soll einen Blick auf Omas Küche werfen, aber viel frischer und einladender – Hausmannskost, neu erfunden sozusagen.“

Lesen Sie auch: Kreative Ideen für Harzer Litfaßsäule gesucht

Optisch solle sich im ganzen Haus einiges ändern: „Wir brauchen mehr Farbe – und unbedingt mehr Pflanzen, sowohl innen als auch außen“, erklärt André Naumann. Auch Bilder aus der Gemeinde und der Region sollen als neue Dekoelemente ergänzt werden.

Neue Veranstaltungskonzepte sollen ebenfalls mehr Leute, auch aus der Region, ins Wasserschloss locken: Als Nächstes stehen Weiberfastnacht und der Valentinstag auf dem Programmplan. Nachzulesen ist dieser unter anderem auf der Homepage oder auf der Seite der Gemeinde (Veranstaltungskalender)– mit der die Zusammenarbeit bereits sehr gut angelaufen sei, betonen die Geschäftsführer. „Wir sind und bleiben ja nicht zuletzt auch eine Außenstelle des Standesamtes und freuen uns über die gute Kooperation mit der Verwaltung.“

Auch interessant: Wieviel Geld bei der diesjährigen Sternsinger-Aktion im Huy zusammenkam

Glücklich seien sie auch mit ihrem Team, das aus knapp 30 Mitarbeitern bestehe, und mit dem sie ebenfalls versuchen, eine familiäre Stimmung herzustellen. Mit Erfolg, wie sie finden.