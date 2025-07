Vor zwei Jahren hat das Veterinäramt des Landkreis Harz den Mischling Nanouk und elf weitere Hunde desselben Halters in Obhut genommen. Am 10. Juli ist die Reise des siebenjährigen Rüden nun traurig zu Ende gegangen.

Halberstadt. - Seit der Inobhutnahme durch die Kreisverwaltung 2023 war der Hund in der Tierfundstelle in Halberstadt untergebracht. Dort wurde er von einer Hundetrainerin und ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut. Doch am 3. Juli kam es zu einem Zwischenfall, Nanouk attackierte einen Betreuer.