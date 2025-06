Aus Solidarität mit den Müttern und Kindern in Gaza verzichtet Asma Kilani seit dem 12. Juni komplett auf feste Nahrung. Mit ihrem Hungerstreik möchte die Aktivistin aus Veltheim im Harzkreis Aufmerksamkeit erregen für die humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen.

„Ich hungere mit“: Harzerin im Hungerstreik für humanitäre Hilfe in Gaza

Nach zahlreichen Demonstrationen und Reden setzt die Harzerin Asma Kilani auf einen Hungerstreik, um die Aufmerksamkeit auf die humanitäre Katastrophe in Gaza zu lenken.

Veltheim. - Am 11. Juni gab es die letzte Mahlzeit für Asma Kilani. Die zweifache Mutter ist vor fast zwei Wochen in den Hungerstreik getreten, um auf die humanitäre Katastrophe im Gaza-Streifen aufmerksam zu machen. Sie mache das aus Solidarität mit den Menschen in Gaza, schildert sie ihre Motivation.