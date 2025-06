Festhighlight Der Park in Barby ist ein sicherer Ort: Schlosspark wird wieder Mittelpunkt des Brückenfests

Für das Barbyer Brückenfest am 16. August gibt es eine Neuerung: Der Veranstaltungsort wird in den Schlosspark verlegt. Genutzt werden soll die alte Bühne an der Schlossmauer.