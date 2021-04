In den Gegenverkehr: Frau stirbt bei Frontalcrash

Schwanebeck/Neuwegersleben (vs). Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 245 zwischen Schwanebeck und Neuwegersleben ist am Sonntagnachmittag eine 67-jährige Frau ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg informierte, war sie am Steuer eines Skoda gegen 16.15 Uhr von Neuwegersleben in Richtung Schwanebeck unterwegs, als ihr in der Gegenrichtung eine 44-Jährige am Steuer eines VW entgegenkam.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Skoda auf gerader Strecke aus seiner Fahrspur und geriet in die des VW. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Skodafahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten geborgen werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle war für die Bergung und die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Die 44-jährige Fahrerin des VW wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie wurde nach Angaben der Polizei in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Vollsperrung der B 245 wurde gegen 20 Uhr aufgehoben