Der Magdeburger Weihnachtsmarkt soll auch in diesem Jahr vor Totensonntag öffnen. Welche Gründe dahinterstecken.

Glühwein-Genuss in Magdeburg noch vor Totensonntag

Magdeburg. - Lange war unklar, ob der Magdeburger Weihnachtsmarkt nach dem schrecklichen Anschlag am 20. Dezember 2024 in diesem Jahr überhaupt stattfindet. Im April hatte der Stadtrat das Signal gegeben. Es wird ihn geben. Er soll auch auf dem Ort des Attentats – dem Alten Markt – aufgebaut werden. Und auch vor Totensonntag. Konkret soll er am Donnerstagnachmittag, 20. November 2025, seine Pforten öffnen. Das sind die Gründe.