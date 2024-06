In Halberstadt entstehen Tarnnetze in Handarbeit

Ukrainische Frauen knüpfen in Halberstadt seit Monaten jede Woche Tarnnetze für die Soldaten an der Front. Im Burchardikloster Halberstadt dürfen sie dafür Räume nutzen.

Halberstadt. - Nein, leicht gefallen ist es keiner von ihnen. Die ukrainischen Frauen am Tisch verstummen kurz. Die Erinnerungen sind zu mächtig. Dann erzählen sie. Und es wird klar, warum hier in Halberstadts Burchardikloster viermal in der Woche mit Vlies in Tarnfarben gearbeitet wird.