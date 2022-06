In Halberstadt zum richtigen Praktikum gelotst

Halberstadt - Sie wird nach der elften Klasse abgehen. Weil sie ihren Traum verwirklichen kann, sagt Finja Lange. Ohne die Unterstützung der Praktikalotsen wäre das wohl nicht so rasch gelungen.

Die 17-Jährige schildert den Gästen im Festsaal des Cage-Hauses, wie das alles vonstatten ging. In der ersten Stufe der Berufsorientierung lernte sie grob kennen, was es an Berufsfeldern so gibt. Doch Soziales, Gesundheit, Medien, Handwerkliches entsprachen nicht dem, was sie wollte – mit Tieren arbeiten. Also nutzte sie das Angebot, sprach mit den Praktikalotsen der AWZ GmbH. Die vermittelten ihr ein Praktikum in einer Tierarztpraxis in Anderbeck. „Ich wusste sofort, das will ich machen. Und ich wusste, wofür ich gute Noten brauche“, berichtet die Jugendliche. Weil sie aber irgendwann spürte, dass sie lieber praktisch arbeiten will, anstatt die Schulbank zu drücken, machte sie sich auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Dabei sollte ihr der Auswertungsbogen vom ersten Praktikum ebenso wie das Bewerbungstraining helfen. Beides führte letztlich dazu, dass sie nach einem weiteren Praktikum nun eine Ausbildung bei einem Schwanebecker Tierarzt beginnen kann.

Folgeprojekt in Arbeit

Solche Erfahrungen sind den Akteuren wichtig, die hinter dem Projekt der Praktikalotsen stehen. Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, zu testen, ob ihre Berufsvorstellung mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Oder neue Perspektiven zu entwickeln.

Seit viereinhalb Jahren gibt es das Projekt der Praktikalotsen nun schon im Harzkreis, zum 30. Juni endet es. Endgültig. Weil aber die Erfahrungen sowohl auf Seiten der Jugendlichen als auch auf der der Unternehmen so gut sind, hat das Land Sachsen-Anhalt mithilfe von EU-Geld ein Folgeprojekt auf den Weg gebracht. Und die Harzer sind wieder dabei.

So können auch künftig Schüler in zusätzlichen Praktika in den Ferien oder in betrieblichen Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht Erfahrungen in der Arbeitswelt sammeln. Wichtig dabei ist, dass sich die Lotsen im Bedarfsfall auch um den Transport kümmern. Fahren in den Ferien doch viele Busse nicht. Im ländlichen Raum durchaus ein Problem. „Zukunft braucht Partnerschaft“, unter diesem Motto steht die Arbeit der sechs Harzer Praktikalotsen, die an diesem Tag Schokolade als Dankeschön bekommen.

Zahl der Shculabgänger halbiert

Denn sie besuchen die Firmen, erläutern die Vorteile, die mit einem Praktikum verbunden sind – auch wenn es Mehrarbeit bedeutet. Doch der direkte Kontakt mit den Jugendlichen hat bereits mehrfach dazu geführt, dass ein Ausbildungsvertrag geschlossen wurde.

„Wir wollen jungen Menschen zeigen, welche beruflichen Karrieren hier in ihrer Heimatregion möglich sind“, sagt Heike Schittko. Als Chefin der Agentur für Arbeit weiß sie, wie sehr die Betriebe inzwischen den Mangel an Lehrlingen spüren. „Gab es 2007 noch rund 3500 Schulabgänger, sind es nun nur noch knapp die Hälfte“, so Schittko. Das zeige, das auch für die Firmen die Auswahlmöglichkeit kleiner wird. Um die Zukunft der Harzregion zu sichern, sei es also wichtig, dass Firmen und Jugend zueinanderfinden, betont auch Vize-Landrätin Heike Schäffer.

Die beiden Frauen sind bei der Verleihung der Praktikumssiegel im Cage-Haus des Burchardiklosters Halberstadt dabei. 43 Firmen haben dieses Jahr erstmals oder erneut die Qualitätsstandards erfüllt, die an dieses Siegel geknüpft sind, und bekommen nun die entsprechende Urkunde.

Fakten zu den Praktikalotsen

Die Praktikalotsen gibt es seit 2017 im Landkreis Harz. Federführend ist dabei die AWZ – Aus- und Weiterbildungszentrum GmbH Halberstadt im Trägerverbund mit der VHS-Bildungswerk GmbH Quedlinburg und dem Teutloff Bildungszentrum Wernigerode.

Ziel des Projektes ist es, praktikumssuchenden Schülerinnen und Schüler mit regionalen Unternehmen unkompliziert und effektiv zusammenzuführen. Es dient schwerpunktmäßig der Ergänzung des Berufsorientierungsprozesses von Schülern der Klassenstufen sieben bis zehn verschiedener Schulformen durch die Organisation zusätzlicher und freiwilliger Praktika.

Die regionalen Unternehmen werden angeleitet und verpflichtet, Qualitätsstandards zur Realisierung der Praktika einzuhalten. Für die Einhaltung der Qualitätsstandards wird ein Praktikumssiegel verliehen. Seit 2017 ist das 370 Mal erfolgt.

Seit 2017 haben 754 Jugendliche innerhalb dieses Projektes ein Praktikum absolviert. Dafür wurden 1172 Praktikumsplätze in regionalen Unternehmen akquiriert. Dafür gab es 1151 Erstgespräche mit den Firmen und Einrichtungen. Von den eingeworbenen Praktikumsplätzen konnten 271 in die Praktikumsbörse der Jobbörse der Agentur für Arbeit eingepflegt werden.

Zur Arbeit der Lotsen gehört auch, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen. Dafür gab es 56 Informationsabende, 2168 persönliche Gespräche und 10.377 Elternbriefe.

Die Träger haben für das Projekt aktuell Kooperationsverträge mit 51 Schulen aller Schulformen im Landkreis Harz geschlossen.

Zu den Unternehmen, die von Anfang an und Jahr für Jahr Praktikumsplätze zur Verfügung stellen, gehört unter anderem das Ameos-Klinikum Halberstadt. Das Krankenhaus hat bereits mehr als 30 Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt, in unterschiedlichen Bereichen.