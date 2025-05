Die Bühnen des Harztheaters in Halberstadt gehören am 27. und 28. Mai den Kindern und Jugendlichen.

Halberstadt. - Theater ist beileibe nicht nur etwas für die ganz Kleinen und die Großen. Auch Schulkinder und Jugendliche probieren sich beim Theaterspielen aus. Oft enthüllen sich dabei bislang unentdeckte Talente, das Selbstvertrauen wächst, es entwickeln sich neue Fähigkeiten. All das macht Theatergruppen gerade im Kindes- und Jugendalter besonders wertvoll. Was da so alles entsteht, ist am 27. und 28. Mai in Halberstadt zu erleben.