Im Windpark Druiberg bei Dardesheim haben zum wiederholten Mal Unbekannte im großen Stil Kupferkabel entwendet. Damit scheint sich eine Serie fortzusetzen: Was die Betroffenen und die Polizei sagen.

Kabelpiraten schlagen erneut am Rande des Harzes zu

Diebstahl in Windparkanlage bei Dardesheim

Die insgesamt 40 Anlagen im Windpark Druiberg bei Dardesheim waren in den vergangenen Monaten immer wieder das Ziel von Buntmetalldieben.

Dardesheim. - Wollte man es sarkastisch formulieren, könnte es so lauten: Was die Täter im April 2024 nicht erreichten, haben sie nun im zweiten Anlauf am letzten Tag des ablaufenden Jahres doch noch geschafft: Sie knackten die Tür zu einer weiteren Anlage im Windpark Druiberg bei Dardesheim und klauten im großen Stil Kupferkabel. Der Schaden ist nach Angaben der Betroffenen immens, bei den Tätern dürfte es sich um ausgemachte Profis handeln.