Ursprünglich sollte die alte Kapelle auf dem Friedhof in Dingelstedt/Huy abgerissen werden. Doch nun ist Rettung in Sicht: Der Dingelstedter Thomas Plünnecke hat eine Spendensammlung gestartet.

Thomas Plünnecke, Ortsbürgermeister Thomas Steckhan und Pfarrer Mathias Lauer (von links) an der alten Kapelle.

Dingelstedt. - Schon lange steht sie leer, die alte Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof. Ungenutzt verfiel sie mehr und mehr - so dass der Gemeindekirchenrat im vergangen Jahr entschied, sie abzureißen. Zu groß sei die Gefahr, die von dem alten baufälligen Gebäude ausgehe. Doch nun ist Rettung in Sicht.