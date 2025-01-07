weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Spendensammlung im Huy gestartet: Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof vor Abriss bewahrt

Ursprünglich sollte die alte Kapelle auf dem Friedhof in Dingelstedt/Huy abgerissen werden. Doch nun ist Rettung in Sicht: Der Dingelstedter Thomas Plünnecke hat eine Spendensammlung gestartet.

Von Maria Lang Aktualisiert: 29.12.2025, 11:01
Thomas Plünnecke, Ortsbürgermeister Thomas Steckhan und Pfarrer Mathias Lauer (von links) an der alten Kapelle.
Thomas Plünnecke, Ortsbürgermeister Thomas Steckhan und Pfarrer Mathias Lauer (von links) an der alten Kapelle. Foto: Maria Lang

Dingelstedt. - Schon lange steht sie leer, die alte Kapelle auf dem Dingelstedter Friedhof. Ungenutzt verfiel sie mehr und mehr - so dass der Gemeindekirchenrat im vergangen Jahr entschied, sie abzureißen. Zu groß sei die Gefahr, die von dem alten baufälligen Gebäude ausgehe. Doch nun ist Rettung in Sicht.