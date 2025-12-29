Kritik an Bundespolitik Batteriespeicher in der Altmark: Das Wettrennen um Bauplätze hat begonnen
Zahlreiche Unternehmen wollen am Umspannwerk Nahrstedt bei Stendal Batteriespeicher bauen. Die Avacon kritisiert den von der Bundespolitik befeuerten unkontrollierten Ausbau der Anlagen.
Aktualisiert: 29.12.2025, 11:09
Stendal. - Die Bauer von Batteriespeichern befinden sich in einem Wettrennen. Die vom Bund beschlossene Privilegierung hat diesen Trend nur noch beschleunigt. Zahlreiche Unternehmen wollen am Umspannwerk Stendal/West bei Nahrstedt bauen. Avacon-Pressesprecherin Daniela Geppert und Kommunalreferent Carsten Birkholz erklären im Gespräch mit der Volksstimme die Vor- und Nachteile dieser Entwicklung.